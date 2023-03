Autonomia: Gaeta (Demos), no a frammentazione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disegno di legge per l'Autonomia Differenziata voluto dal senatore leghista Calderoli, provocherebbe una inaccettabile spaccatura del nostro Paese. E noi diciamo No categoricamente. Con questo progetto si determinerebbe una drammatica rivisitazione dello stato sociale in Italia". Lo ha detto Roberta Gaeta, consigliere regionale Campania di Demos che ha partecipato all'assemblea 'Uniti e uguali' promossa dai sindaci del centro sud e tenutasi a Napoli proprio nell'anniversario dell'unità nazionale. "Sanità, scuola, università e tanto altro funzionerebbero in modo completamente diverso a seconda delle singole Regioni, ancor di più di quanto già non accada oggi - ha aggiunto Gaeta - L'Italia già vive di fatto a due velocità e chi ha la responsabilità di governo dovrebbe puntare alla crescita dell'intero Paese, colmando le odiose disuguaglianze che già esistono. E dire che è proprio quel governo che si è sempre dichiarato "nazionalista e unitario", a rendersi protagonista di questa scellerata proposta che nei fatti rischia di disunire la nazione, a vantaggio di una "grande regione del Nord". Cosa ancora più intollerabile è che questi ingiusti cambiamenti non sarebbero decisi dal Parlamento, come sarebbe corretto, bensì da un gruppo di tecnici nominati dal governo che cambierebbero il volto della Repubblica e della Costituzione rispetto a come la conosciamo. Ecco perché la proposta Calderoli va integralmente respinta e abrogata, senza neppure provare a emendarla o a modificarla. Per questo obiettivo saremo in piazza con assoluta determinazione". (Ren)