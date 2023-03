Ponte Stretto: Musumeci, un anno per progetto esecutivo e cinque per la realizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le previsioni servirà un anno per il progetto esecutivo del ponte sullo stretto di Messina e circa cinque anni per la realizzazione. Lo ha detto il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine del Feuromed in corso a Napoli. “Io non faccio previsioni di carattere temporale perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Di certo non manca la volontà politica, resa concreta ed evidente dall’atto di ieri sera in Consiglio dei ministri. Prima mancava il progetto e anche la volontà politica”, ha avvertito. “Credo che ora ci siano tutte le condizioni economiche per poterlo fare perché il Mediterraneo è cambiato. L’ampliamento del canale di Suez porta sempre più navi mercantili nel nostro mare. L’augurio nostro è che si fermino sulle coste italiane invece che raggiungere le regioni del nord passando dallo Stretto di Gibilterra”, ha continuato Musumeci. “Per poter far correre velocemente persone e merci, il ponte sullo Stretto di Messina diventa pressoché essenziale. Immaginate un tir che si ferma per due-tre ore sulla costa calabra o su quella siciliana. Siamo davvero fuori dal mondo”, ha affermato Musumeci. (Res)