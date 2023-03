Sud: Musumeci, Nord guarda a cuore dell’Europa, noi dobbiamo guardare al Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il Nord guarda giustamente ai mercati nel cuore dell’Europa, le regioni del Sud debbono guardare al Mediterraneo. Lo ha detto il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine del Feuromed a Napoli. “Io sono convinto che abbiamo la necessità di essere ottimisti con prudenza. Da meridionali ci portiamo dietro qualche tara caratteriale. Dobbiamo superare la concezione del fatalismo, della rassegnazione, dobbiamo osare, responsabilizzare le classi dirigenti e cogliere una straordinaria opportunità”, ha dichiarato. “L’economia del mare può diventare un motore di crescita per le nostre regioni. Un sistema portuale efficiente e la capacità di lavorare sulle tratte brevi e lunghe, la necessità di realizzare retroporti per lavorare la merce e non solo scaricarla, l’intermodalità sono tutte sfide che ci attendono e che dobbiamo raccogliere”, ha affermato Musumeci. (Res)