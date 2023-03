Ischia: Musumeci, al lavoro per accelerare la ricostruzione e la messa in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ischia è una tappa importante perché abbiamo attivato tutti i meccanismi necessari per accelerare il processo di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio. Lo ha detto il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine del Feuromed a Napoli. “Abbiamo messo a disposizione già circa 90 milioni di euro per fare fronte alle prime emergenze. C’è un piano di ricostruzione affidato al commissario delegato. Oggi vorrò vedere quali sono le tappe del cronoprogramma. Serve celerità. In Italia le ricostruzioni possono durare anche 50 anni, come insegna il Belice e non solo quello”, ha avvertito il ministro. “Stiamo lavorando a un disegno di legge che fissa in 9-10 anni il tempo massimo per la ricostruzione di territori devastati da calamità. Bisogna accelerare e semplificare le procedure”, ha continuato Musumeci. (Res)