Autonomia: Muscarà, è secessione dei ricchi

- "Questa mattina sono qui a Santa Maria La Nova, dopo la manifestazione di Piazza del Gesù, per dire no all'Autonomia differenziata con i sindaci del Sud, per firmare un documento ufficiale e bloccare la secessione dei ricchi". Lo ha dichiarato il consigliere Maria Muscarà. "Restano - ha aggiunto - i dubbi tra i partiti nazionali che hanno governato il Paese negli anni costruendo un po' alla volta, l'autonomia differenziata. La prima cosa che questi partiti dovrebbero fare, è chiedere scusa ed ammettere le colpe; altro che 17 marzo festa dell'Unità d'Italia, oggi non è un caso che molti sindaci del Sud si siano riuniti per sottolineare il fatto che il Paese si spaccherà definitivamente, rinunciando ad un ideale di unità che per 162 anni è stata solo sognata. La mia paura è che quando tre anni fa portammo i sindaci in piazza, con il precedente governo, erano molti di meno e quasi tutti indipendenti, nessun partito ci affiancò; oggi invece vedo un'enorme onda elettorale che i partiti nazionali vogliono cavalcare. Non capisco come il Sindaco Manfredi possa essere presente, considerando che il suo partito ha costruito realmente l'autonomia differenziata. Addirittura sono arrivati i saluti indiretti di Elly Schlein, cosa che chiaramente mi ha fatto andar via perché la manifestazione non era più spontanea", ha concluso il consigliere. (Ren)