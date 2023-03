Napoli: lunedì presentazione rapporto "Sussidiarietà e... sviluppo sociale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 20 marzo alle ore 12 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, a Napoli, sarà presentato alla stampa il Rapporto "Sussidiarietà e... sviluppo sociale" della Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con l'Istat. Il rapporto si soffermerà in particolare su Napoli che, con oltre 68.000 volontari, si conferma una città a forte vocazione solidale; sono impegnati, infatti, in attività benefiche, circa l'8 per cento delle persone con più di 14 anni. Interverranno: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Stefano Consiglio, presidente designato della Fondazione Con il Sud, Alberto Sinigallia, presidente della Fondazione e Progetto Arca e Suor Elvira Dongu, Associazione San Camillo Onlus. (Ren)