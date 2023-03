Ponte Stretto: Cattaneo (Italo), va fatto il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ponte sullo Stretto di Messina va fatto il prima possibile. Lo ha dichiarato Flavio Cattaneo, vice presidente esecutivo Italo Spa, nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". “Io sono più che d’accordo e prima di questo governo”, ha detto Cattaneo, spiegando che regioni “come Campania, Puglia e Sicilia contano poco meno di 15 milioni di abitanti”. “Non parliamo di numeri piccoli”, ha affermato ancora Cattaneo. “Il sud è rimasto isolato rispetto al resto d’Italia. Le regioni del sud con il trasporto pubblico locale neanche fanno le gare (…). Oggi molte persone che lavorano a Milano vivono a Reggio Emilia o a Torino e raggiungono Milano in 40 minuti. Non capisco perché non può essere così anche al sud”, ha concluso Cattaneo.(Res)