Autonomia: de Magistris, progetto eversivo che vuole spezzare il Paese

- "Da Napoli il sud si ribella al progetto eversivo dell'autonomia differenziata che vuole spezzare l'Italia, aumentare le discriminazioni territoriali, le disuguaglianze sociali ed economiche". Lo afferma Luigi de Magistris alla manifestazione nazionale "Uniti e uguali" sull'autonomia differenziata che si sta svolgendo a Napoli. "Sono stato sindaco di Napoli, un sindaco autonomo per le autonomie dei popoli, delle città e dei territori. Con il DDL del Governo si vuole concentrare il potere finanziario, economico, politico e normativo nelle mani di alcuni presidenti di regione. Soprattutto per avere mani libere, per avere 'mani in pasta' e quindi occorre una forte mobilitazione popolare contro l'autonomia differenziata", ha concluso l'ex sindaco di Napoli (Ren)