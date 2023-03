Ponte Stretto: Salini (Webuild), progetto disegna finalmente una Italia totalmente unificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il progetto del ponte sullo Stretto di Messina approdato ieri al Consiglio di ministri "si disegna finalmente una Italia totalmente unificata”. Lo ha detto oggi l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, ospite di Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal Quotidiano del Sud. “Mi sembra che il Paese stia finalmente andando verso delle infrastrutture che abbiano un senso”, ha detto Salini. “Disegnare l’alta velocità che arriva a Reggio Calabria per per poi ripartire dall’altra parte è un disegno incompiuto”, ha detto il numero uno di Webuild, sottolineando come nel giorno in cui ricorre la celebrazione dell’Unità di Italia sia particolarmente importante “permettere a tutti i cittadini di avere lo stesso diritto di accesso alla mobilità”. (Res)