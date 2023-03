Imprese: Merlo (Msc) a "Nova", possiamo contribuire a far dialogare mercato italiano e africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avere un grande armatore "che ha un cuore, ma anche un radicamento molto forte di presenza", può aiutare l’Italia a dialogare con il mercato africano e a sviluppare nuovi asset. Lo ha detto il responsabile delle relazioni istituzionali di Msc, Luigi Merlo, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. Il rappresentante della compagnia navale ha sottolineato che oggi l’Italia nel continente africano è già “molto forte sul settore container” e “con Grandi navi veloci (Gnv) nel collegamento con la Tunisia, per quel che riguarda i traghetti”. Secondo Merlo si può costruire anche “un ponte molto forte nella formazione professionale”. Come tutte le compagnie, ha detto il responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo Msc, c’è la grande necessità di lavoratori marittimi. “Ci auguriamo che i giovani italiani tornino a fare i marittimi”, ha detto Merlo, aggiungendo che altrimenti “va fatto un grosso investimento nei Paesi stranieri”. In questo caso "si può anche lavorare a importanti progetti di formazione professionale”, ha sottolineato il rappresentante di Msc. (Rin)