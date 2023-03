Imprese: Merlo (Msc), stiamo consolidando rapporti con Fincantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del settore crocieristico stiamo lavorando molto con Fincantieri. Lo ha detto il responsabile delle relazioni istituzionali di Msc, Luigi Merlo, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. Per quanto riguarda il rafforzamento degli acquisti di mezzi navali, il rappresentante del gruppo Msc ha sottolineato che “il rapporto con Fincantieri si sta consolidando più di prima”.(Rin)