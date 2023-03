Droga: cocaina nel vano segreto dello scooter, arrestato 34enne a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 90 dosi di cocaina nascosti in un vano creato ad arte all'interno dello scooter. Il nascondiglio era stato ricavato sotto alla pedana dello scooter di un 34enne del rione Traiano, già noto alle Forze dell’ordine. I carabinieri della tenenza di Quarto lo hanno fermato durante un controllo alla circolazione. Lo hanno perquisito e hanno ispezionato con attenzione il motociclo. Nella “tasca” artigianale ricavata sono state trovate dosi di cocaina suddivise in 90 palline. Addosso l'uomo aveva 930 euro in contante, ritenuto dai militari provento illecito. Finito in manette, il 34enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale. (Ren)