Sud: Laforgia (Acquedotto pugliese), avvicinare consumo a produzione

- “Dobbiamo avvicinare il consumo alla produzione” anche per quel che riguarda risorse preziose come l’acqua e l’energia. Questo uno dei passaggi dell’intervento di Domenico Laforgia, presidente di Acquedotto Pugliese, in occasione di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal Quotidiano del Sud. “Il nostro piano di investimenti - ha aggiunto - prevede la produzione del 17 per cento di energia che ci serve e in otto anni arrivare all’autonomia, grazie a importanti investimenti” per rendere “gli impianti il più possibili autonomi”. (Rin)