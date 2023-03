Imprese: Folgiero (Fincantieri) a "Nova", siamo in prima fila nello sviluppo dell'eolico offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eolico offshore è una fetta di mercato che “crescerà a doppia o tripla cifra” nel prossimo futuro e Fincantieri è già in prima fila in questo settore. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. “L’Unione europea ha definito dei target molto importanti per le rinnovabili, l’eolico in particolare e soprattutto quello offshore è la parte dove c’è una riserva di valore e tanto da fare. A livello europeo si stima che entro il 2030 bisogna fare circa 60 gigawatt di eolico offshore, e al 2050 arrivare a circa 300 gigawatt. È un’economia gigantesca che ha bisogno di tutto: navi per costruire questi parchi, oltre a finanze. Si stimano miliardi da investire in questa nuova onda delle rinnovabili a mare. Molti di questi fondi andranno alla costruzione dell’infrastruttura ma anche dell’economia”, ha detto Folgiero che parla dell’attività di Vard, società del gruppo Fincantieri, che “ha competenze specifiche che servono ad accompagnare la costruzione e il servizio di queste infrastrutture”. “Facciamo navi che servono a costruire in acque profonde e navi che servono a esercire queste infrastrutture in acque profonde e poi costruiamo le navi posacavi: stiamo parlando di ‘un’infrastruttura accesa’ che si attiva attraverso questi cavi”, ha spiegato l’Ad di Fincantieri. (segue) (Res)