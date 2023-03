Imprese: Folgiero (Fincantieri) a “Nova”, in comparto militare siamo punto di riferimento in tutti i teatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri è presente in tutti i teatri geopolitici in cui c’è una grande richiesta per quanto concerne il comparto militare, dal Mediterraneo, al Sud-est asiatico, sino agli Stati Uniti. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. “La spesa militare cresce come macrotrend per la questione dell’Ucraina e i mercati sono i teatri geopolitici. C’è il teatro europeo, dove l’Italia si posiziona nella Strategic compass al fianco sud dell’Europa. Il Mediterraneo sarà un teatro geopolitico molto importante. Accompagniamo prima di tutto la Marina italiana che ha una flotta formidabile, sviluppata in questo rapporto strategico con Fincantieri. Il primo mercato è nel Mediterraneo la piattaforma geopolitica italiana: stiamo parlando con tutte le potenze che si affacciano nel Mediterraneo, e penso a Tunisia e Algeria, poi c’è il Mediterraneo allargato, e ci mettiamo anche il Medio Oriente, in Paesi come Emirati, l’Arabia Saudita che hanno programmi di rafforzamento della spesa navale militare. Il tipo di navigli richiesti sono esattamente le competenze distintive di Fincantieri: fregate e corvette e il dominio sottomarino, un comparto in cui l’Italia ha una buona leadership e Fincantieri anche”, ha detto Folgiero. (segue) (Res)