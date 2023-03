Imprese: Folgiero (Fincantieri) a “Nova”, in comparto militare siamo punto di riferimento in tutti i teatri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi c’è il teatro del Sud-est asiatico, ha proseguito l’Ad. “C’è moltissimo interesse in Malesia dove saremo quest’estate per partecipare a un fiera molto importante e c’è l’Indonesia, dove abbiamo buoni contatti e una conversazione commerciale in corso”. E poi gli Stati Uniti: “Stiamo in fase molto avanzata di progettazione e costruzione della nuova fregata statunitense che si chiama ‘Constellation class’. Siamo andati a Washington a verificare il posizionamento di Fincantieri e abbiamo accertato che è molto forte presso quel cliente, basato sulla nostra credibilità e capacità di dimostrare”. Gli Usa, ha sottolineato Folgiero, “hanno volumi che sono moltiplicabili per dieci rispetto a qualunque altra parte: siamo già al terzo ordine e l’accordo prevede di arrivare sino a dieci. Ma la Marina Usa quando adotta un mezzo ne richiede cinquanta, o cento”, ha spiegato l’Ad, sottolineando come questa classe di fregata sia “un nuovo standard, un’evoluzione della fregata italiana Fremm, e conferma quanto Fincantieri e l’Italia siano considerati dei punti di riferimento negli Stati Uniti”. (Res)