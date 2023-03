Imprese: Folgiero (Fincantieri) a “Nova”, cyber sicurezza è centrale per proteggere asset strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri, in quanto azienda che opera sulla digitalizzazione, punta sulla cyber sicurezza: non esiste digitalizzazione di asset strategici senza associazione a un sistema che li protegga. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. “Stiamo lavorando per validare le nostre soluzioni e come sempre lavoriamo con la Marina, in particolare su come rafforzare con una soluzione molto interessante e innovativa il Sistema nave con un software e hardware che serva a controllare i nodi di entrata cyber di una nave. Ci stiamo lavorando per la nostra offerta digitale cruise, perché maggiore sarà il livello di automazione e remotizzazione di queste navi e più importante sarà una cyber forte per manovrare dall’esterno queste smart cities. E in più lavoriamo molto sull’unmanned delle navi da lavoro: se un campo eolico si trova a 80 miglia dalla flotta, se io lo devo esercire con 50 persone equipaggio che devono fare avanti e indietro, più riesco a digitalizzare questo tipo di naviglio, più io creo valore per i clienti", ha detto Folgiero. "È chiaro però che nel momento in cui remotizzi più devi proteggere. Questi sistemi passano per collegamenti misti, satellitari e 5G, e devono essere protetti perché sono punti di accesso cyber", ha aggiunto l'ad.(Res)