Migranti: Musumeci, primo obiettivo del governo è neutralizzare mafia degli scafisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo obiettivo del governo è neutralizzare la mafia degli scafisti, per farlo serve l’intesa con l’Ue e con i Paesi da cui partono i disperati. Lo ha detto il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine del Feuromed a Napoli. "Tra qualche giorno, il 23 e 24 marzo, ci sarà il tavolo dei leader europei e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, porrà la questione dei migranti. Non chiamiamolo più fenomeno, perché è strutturato", ha detto Musumeci. "Negli ultimi 10 anni oltre 26 mila persone sono morte annegate in questo nostro mare, che è diventato un cimitero senza croci. Per impedire le morti dobbiamo sottrarre questo pegno umano all’organizzazione mafiosa che in Tunisia, in Libia e ora anche in Turchia organizza le partenze della morte", ha continuato. "Le Ong hanno portato soltanto il 10 per cento dei migranti negli ultimi dieci anni, sono utili ma non fondamentali", ha precisato Musumeci.(Res)