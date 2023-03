Napoli: al Pala Vesuvio la finale di Coppa Italia di Futsal (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini "La Coppa Italia da sempre, per il movimento del futsal italiano, rappresenta un appuntamento unico, dal fascino inimitabile. La rinnovata formula della Final Four garantirà ancora maggiore competizione, partite che saranno tiratissime: sono certo che sarà uno spettacolo incredibile. Ci aspettiamo una grande risposta di pubblico dalla città di Napoli e dalla Campania, terra che da sempre si è mostrata estremamente ricettiva verso il mondo del futsal. Devo ringraziare il Comune di Napoli, nella persona dell'Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, così come il Presidente del Comitato Regionale Campania Carmine Zigarelli e il Delegato al calcio a 5 del Comitato stesso Vincenzo Boccarusso per l'estremo impegno e la dedizione con cui si sono prodigati a supporto della realizzazione dell'evento". Proprio il presidente del CR Campania Carmine Zigarelli ha voluto fare gli onori di casa: "Siamo lieti di ospitare la Final Four di Coppa Italia a Napoli. Ringraziamo l'Assessore allo Sport Emanuela Ferrante e il Sindaco Gaetano Manfredi per la collaborazione e per il grande sostegno. Sarà sicuramente una manifestazione sportiva emozionante, che vedrà ben tre campane impegnate a conquistare l'ambito trofeo. La Campania diviene sempre più protagonista e centrale nel panorama calcistico dilettantistico e giovanile nazionale, e questo è frutto di sinergia tra le istituzioni tutte e le nostre società, e dell'impegno profuso da tutti noi per dare lustro alla nostra amata terra". (Ren)