Campania: Mastella, candidato presidente? Certo potrei battere De Luca

- "Sono felicemente sposato con la mia comunità, faccio il sindaco di Benevento, però mai dire mai, vediamo. Biden ha cinque o sei anni più di me e si vuole ricandidare a guidare gli Stati Uniti, perché io non potrei candidarmi alla Regione?". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il sindaco di Benevento Clemente Mastella. "I sindaci non possono avere il terzo mandato e i governatori sì, mi sembra un po' strano", quanto alla forza per battere Vincenzo De Luca "prima del Covid, nei sondaggi, io vincevo contro De Luca", ha evidenziato. "Se mi candido lo faccio per vincere. Chissà, magari mi candido io e non lui", ha concluso Mastella. (Rin)