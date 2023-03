Caserta: viola obbligo di soggiorno, arrestato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si sarebbe potuto allontanare dal Comune di residenza perché sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora, invece, la notte scorsa un 34enne di Capodrise è stato scoperto dai carabinieri mentre si trovava a Caserta. Quando lo hanno fermato l’uomo era a bordo di una Mercedes Benz, l'uomo è stato quindi fatto scendere e per lui sono scattate le manette. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. (Ren)