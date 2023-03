Imprese: Merlo (Msc) a "Nova", siamo arrivati pronti alla fase post pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i problemi provocati dalla pandemia di Covid-19, Msc ha continuato a credere nel futuro aumentando la sua flotta, e quando c’è stata la necessità di dare una risposta nella fase post Covid il gruppo era pronto. Lo ha detto il responsabile delle relazioni istituzionali di Msc, Luigi Merlo, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. Oggi la compagnia navale vanta “oltre 700 navi cargo e sta superando il numero di 20 navi da crociera”, ha spiegato Merlo, aggiungendo i dipendenti in tutto il mondo sono 160 mila. Il responsabile delle relazioni istituzionali di Msc ha sottolineato che in Italia la presenza della compagnia “è molto radicata”, con terminal in punti strategici come Napoli, Gioia Tauro, Livorno, Civitavecchia, Genova, Venezia, Trieste e Palermo. Merlo ha evidenziato che il gruppo Msc “si è sviluppato molto” anche in ambito ferroviario e logistico, da una parte con Medway e dall’altra con Medlog. “Per quanto riguarda le merci trasportate via treno, siamo diventati quest’anno il primo operatore in Italia”, ha spiegato il responsabile delle relazioni istituzionali di Msc.(Rin)