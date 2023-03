Imprese: Merlo (Msc) a "Nova", a Torino polo su cyber sicurezza, ora cerchiamo professionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è purtroppo carente di professionalità adeguate nel settore della sicurezza informatica. Lo ha detto il responsabile delle relazioni istituzionali di Msc, Luigi Merlo, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. Il rappresentante della compagnia navale ha spiegato che il gruppo ha creato a Torino uno dei quattro poli mondiali destinati alla parte digitale e alla cybersecurity. “A regime pensiamo di occupare oltre mille persone”, ha spiegato Merlo, precisando però che ad oggi Msc ne occupa 600 perché non riesce a reperire profili all’altezza. “Li stiamo cercando con grande intensità”, ha spiegato il responsabile delle relazioni istituzionali della compagnia di navigazione.(Rin)