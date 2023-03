Tlc: Rossetti (Open Fiber), nelle città al sud copertura fibra è maggiore che al nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di copertura della fibra “nelle città del sud supera ormai il 90 per cento", in particolare a "Napoli, Bari, Palermo o Catania”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Open Fiber, Mario Rossetti, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell'economia (Feuromed) in corso a Napoli. Di contro, “Roma è una città particolarmente complessa dal punto di vista della possibilità di scavare e inserire cavi”, ha spiegato, mentre “oggi Napoli è la terza città dal punto di vista delle coperture”. Secondo Rossetti, peraltro, “in tema di infrastrutture, i dati di utilizzo al sud sono superiori dal punto di vista quantitativo rispetto a quelli del nord”. Quanto a Open Fiber, Rossetti ha spiegato che si tratta di una società di cui “si sa poco” e che “conoscono gli addetti ai lavori”, dal momento che non vende a consumatori finali ma agli operatori di telefonia. Nondimeno, “in cinque, sei anni di vita sono stati investiti 6 miliardi di euro per creare infrastrutture”, dei quali “più di un miliardo al Sud”, anche se “il progetto è ancora in fase di sviluppo”. Inoltre, Open Fiber “ha vinto Campania, Puglia e Sicilia” per quanto riguarda i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di conseguenza, ha concluso, “continueremo il lavoro di infrastrutturazione del sud”, perché “nel ridurre le distanze la tecnologia è fattore facilitante”. (Rin)