Imprese: Mazzoncini (A2a) a “Nova”, investimenti e semplificazione per rilancio del Sud

- Portare investimenti al Sud e un sistema che semplifichi gli iter autorizzativi: così domani le grandi aziende che consumano energia potranno tornare al Sud. Lo ha detto l’amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine del Feuromed a Napoli. “La ragione per cui il Nord Italia è più industrializzato è che storicamente l’energia era più disponibile, ma con più energia al Sud è logico pensare che a questo punto anche l’industria torni a produrre al Sud. Più è vicino il consumo alla produzione, più il sistema è efficiente. Tutto ciò dipenderà dalla visione dall’infrastrutture dal fatto che si realizzino strade, ferrovie, dall’alta velocità, e che si creino le condizioni per creare lo sviluppo industriale ed economico.(Res)