Imprese: Donnarumma (Terna), in piano sviluppo 21 miliardi per accelerare transizione energetica (2)

- In quest’ottica, dunque, assume “ancor più rilevanza strategica il Mezzogiorno. Grazie alle nuove dorsali Hypergrid – ha aggiunto Donnarumma - riusciremo a raddoppiare la capacità di scambio tra zone di mercato. Degli oltre 21 miliardi di euro di investimenti previsti dal Piano, più del 35 per cento riguardano il Sud. Le prime tre regioni in termini di investimenti sono la Sicilia, la Puglia e la Campania. Tra le nostre principali opere che coinvolgono il Sud ricordo il Tyrrhenian Link, il collegamento sottomarino dei record (oltre 2.100 metri di profondità) a 500 kV e 1000 MW di potenza che unirà la Sicilia alla Campania e alla Sardegna. Un intervento infrastrutturale strategico per il sistema Paese, Terna investirà per quest’opera oltre 3,7 miliardi di euro”. (segue) (Rin)