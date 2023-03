Energia: Baldwin (Commissione Ue), favorire produzione elettrica da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono modalità pratiche affinché in futuro l’elettricità che usiamo in Europa derivi sempre più da fonti rinnovabili. Lo ha dichiarato il vicedirettore del Direttorato generale per l’Energia della Commissione europea, Matthew Baldwin, nel corso della prima giornata di lavori del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, a Napoli. “Esorto gli Stati membri dell’Ue a fare uso delle risorse dal RepowerEu per pensare a come collegare le rinnovabili alla rete”, ha detto Baldwin. (Rin)