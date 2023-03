Mediterraneo: Parenti (Commissione Ue), da qui passa futuro sostenibile per Europa e Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Sud, dal Mediterraneo, passa il futuro sostenibile dell’Europa e dell’Africa. Lo ha affermato Antonio Parenti, capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, parlando a margine del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli. L’evento “vuole rilanciare una nuova narrativa del Sud, che sta diventando e sarà sempre di più vitale per l’Europa”, ha detto Parenti. Feuromed è quindi l’occasione “per ripensare e iniziare seriamente a mettere in pratica politiche che possano favorire questo sviluppo”, relative “all’energia, al capitale umano, all’industria e alla sicurezza di tutto il territorio”. Le idee che emergono “devono diventare un piano d’azione a livello nazionale e – si spera - a livello europeo”, ha aggiunto Parenti. “La Commissione europea ha lanciato questo grande piano del Global Gateway, volto a favorire la ristrutturazione di numerose infrastrutture nel Nord Africa e attraverso l’Europa e l’Italia tra l’Africa e l’Europa”, ha detto. Per i prossimi sette-otto anni saranno stanziati circa 40 miliardi, ha aggiunto il funzionario. “Le istituzioni europee saranno presenti a tutti i panel” della due giorni del Feuromed, ha rilevato Parenti, secondo cui “quello che verrà discusso qua dovrà diventare materia di fare nel prossimo futuro per rilanciare quella che è una grandissima opportunità per l’Italia e per l’Europa”. (Rin)