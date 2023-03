Agroalimentare: Coldiretti, Campania boom esportazioni con +26 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vola l’export dei prodotti agroalimentari della Campania, che continua a segnare una crescita nei primi mesi dell’anno dopo un 2022 da record, che ha superato i 5,2 miliardi di euro di valore con un +26 per cento. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti Campania su dati relativi al commercio estero dell’Istat, aggiornati al IV trimestre. Cibo, bevande e vino made in Campania continuano a macinare numeri straordinari, che confermano un grande appeal sui mercati europei per oltre il 60 per cento, mentre verso gli Stati Uniti e le Americhe viaggia quasi il 20 per cento del totale. Dato negativo in Russia, dove l’export registra un calo del 9 per cento fra sanzioni, embargo e guerra. Analizzando le aree territoriali della regione, continua il primato della provincia di Salerno in termini di valore esportato, sfiorando i 2,3 miliardi di euro, con una crescita del 25 per cento. Lo sprint maggiore nella crescita si registra in provincia di Caserta, che segna un balzo record del 44 per cento, con un valore di esportazione che si avvicina ai 450 milioni. L’industria alimentare napoletana spinge ancora forte con un +26 per cento, sfiorando 1,8 miliardi di valore esportato. Guardando alle aree interne l’Irpinia è la più “lenta” sulla media regionale, con un incremento del 20 per cento, ma porta a casa quasi 600 milioni di euro di esportazioni. Fanalino di coda per valore dell’export è il Sannio con circa 140 milioni di euro e un incremento del 23 per cento. (segue) (Ren)