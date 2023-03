Imprese: Folgiero (Fincantieri) a "Nova", siamo in prima fila nello sviluppo dell'eolico offshore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane Fincantieri ha annunciato quella che Folgiero definisce “una sequenza ‘rossiniana di acquisizioni” in questo settore di mercato: “Prima di Natale abbiamo annunciato una seconda posacavi per Prysmian (leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni), poi abbiamo annunciato una seconda posacavi e tre annunci Sov (utilizzate per il trasporto di tecnici addetti alla manutenzione e al monitoraggio del funzionamento delle turbine eoliche), navi da 80-85 metri che servono a costruire”, ha affermato l’Ad. “Fincantieri è in prima fila con competenze distintive molto forti, che abbiamo inserito nel nostro piano: Vard realizza circa 700 milioni di ricavi sul monte complessivo di Fincantieri che quest’anno sono più di 7,5 miliardi. Contiamo di raddoppiare Vard. Questa era la visione dell’estate scorsa e devo dire che l’autunno e la primavera 2023 ci stanno dando ragione”, ha aggiunto Folgiero. (segue) (Res)