Imprese: Folgiero (Fincantieri) a "Nova", siamo in prima fila nello sviluppo dell'eolico offshore (3)

- L’amministratore delegato, inoltre, spiega come non ci sia solo da costruire l’infrastruttura e servirla ma anche “gli oggetti su cui posano queste turbine”, facendo riferimento non solo alle “piattaforme in acque basse” ma soprattutto a quello che Folgiero definisce “il macrotrend del futuro”. “In futuro si andrà in acque profonde dove ci sono i corridoi del vento, lontano dalle coste e questo abbassa tutti gli impatti tipici, gli effetti nimbi di queste infrastrutture. Il Mediterraneo è un teatro fondamentale di quest’espansione energetica e il corridoio del vento è molto chiaro, si chiama Maestrale, e l’Italia avrà un ruolo fondamentale”, ha detto l’Ad di Fincantieri. Gli oggetti in questione “si chiamano floaters, dei grandi triangoli di acciaio marino ancorati sui fondali. Nascerà, quindi, una nautica dell’acciaio per costruire questi oggetti e siccome andranno messi in opera non saranno realizzati in Corea o in Cina, ma assemblati il più vicino possibile. (segue) (Res)