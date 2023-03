Energia: Tabarelli, fonti fossili ancora necessarie ma guardare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le fonti fossili contano oggi” nei consumi del nostro Paese “come nel 1973 e dunque abbiamo ancora bisogno di molto petrolio e molto gas”. Lo ha chiarito Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia, nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal Quotidiano del Sud. Anche sulla strada della transizione, “abbiamo davanti grandi potenzialità ed abbiamo tanto lavoro da fare ma non possiamo dimenticare quanto fatto in tanti anni, come le vecchie centrali: guardiamo avanti integrando tutti i sistemi”, ha concluso. (Res)