Imprese: Folgiero (Fincantieri), parte cantieristica può tornare in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella cantieristica mondiale oggi l’Europa si è marginalizzata visto che parliamo del 5 per cento. Qui facciamo ancora la ‘grandissima complessità’, che con tutti i sistemi che si integrano in una nave, ci ha consentito di continuare a fare cantieristica”. Ne è convinto Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, ospite stamane di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal Quotidiano del Sud. “C’è una parte della cantieristica che può tornare in Europa ma deve essere competitivo ed essere accompagnato dalla normativa sull’acciaio”, ha sottolineato Folgiero ricordando che questo mercato “è gigantesco” e le competenze, in Italia, “ci sono”. (Rin)