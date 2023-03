Imprese: Folgiero (Fincantieri) a "Nova", non venderemo sezione infrastrutture, la rafforzeremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri non ha mai comunicato di voler vendere la sua sezione infrastrutturale ma intende anzi rafforzarla per confermare la validità del marchio. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine del Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia, in corso oggi a Napoli. “Sulle infrastrutture abbiamo sempre detto che è un settore che vogliamo rafforzare perché non ci ha dato soddisfazioni economiche e pensiamo che una parte della responsabilità sociale di un’azienda sia quella di guadagnare. Ci sentiamo la responsabilità di rafforzare questa divisione perché deve seguire il backlog che ha incamerato, rispettare le obbligazioni, portare avanti il marchio Fincantieri e dimostrare che facciamo le cose e le facciamo bene”, ha detto Folgiero.(Res)