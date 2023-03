Energia: Occhiuto, serve rigassificatore di Gioia Tauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sto chiedendo da un anno ai governi di fare il rigassificatore a Gioia Tauro”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in occasione di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal Quotidiano del Sud. “Connesso al processo di rigassificazione c’è anche l’investimento sulla piastra del freddo” dove “si potrebbero surgelare anche tutti i prodotti dell’agro-industria” rendendolo “un hub nazionale”. In più “con questo rigassificatore il tetto al prezzo del gas potremmo farlo già oggi in Italia, facendo aumentare il nostro potere negoziale”, ha aggiunto Occhiuto. Nel conteso attuale, ha poi concluso, “credo che le Regioni del Sud possano vivere, se riescono a farlo, quello che hanno vissuto decenni fa le regioni del Nord, perché più vicine al cuore europeo. Ma oggi il Mediterraneo sta trasformando il paradigma dell’economia europea” e se le regioni del sud “riuscissero a diventare l’hub dell’Europa” anche in termini energetici “ci sarebbe un vantaggio per tutto il Paese”. (Res)