Governo: Musumeci, opposizione ha bisogno di certificare di essere in vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione deve pur dire qualcosa per certificare di essere in vita. Lo ha detto in relazione alle critiche al governo il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine del Feuromed a Napoli. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “deve lavorare per riscattare questa nazione che le ha dato fiducia, a lei e alla coalizione di centrodestra. E’ chiaro che le opposizioni debbono pur dire qualcosa. Devono certificare di essere in vita, come mio padre che ogni anno andava alla posta per prendere la pensione e portava il certificato di esistenza in vita”, ha dichiarato Musumeci. (Res)