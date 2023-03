Napoli: al Pala Vesuvio la finale di Coppa Italia di Futsal - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 25 e domenica 26 marzo il Pala Vesuvio di Ponticelli (Napoli) accoglierà la Final Four di Coppa Italia maschile di Calcio a 5. Sono tre le squadre campane in gara tra cui il Napoli Futsal che, dall'esito del sorteggio, sfiderà la vincitrice Italservice Pesaro. L'Italservice Pesaro, che ha vinto le ultime due edizioni della manifestazione, è pronta a rimettere in palio il suo titolo e lo farà contro avversarie di assoluto livello come il Napoli Futsal, la Feldi Eboli e il Real San Giuseppe. Tre squadre campane che andranno all'assalto del loro primo titolo. L'edizione numero 38 della Coppa Italia vedrà il suo atto finale trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport. Per prenotare un posto nella due giorni del Pala Vesuvio sarà necessario prenotarsi sul sito www.futsalevents.it. Ad accogliere la manifestazione, l'assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante: "Abbiamo l'onore di ospitare al Pala Vesuvio di Ponticelli, il 25 e 26 marzo, la Final Four di Coppa Italia di Serie A maschile di Calcio a 5, iniziativa realizzata nell'ambito del più ampio progetto "Napoli capitale europea dello sport 2026. L'iniziativa rappresenta un evento di grande rilievo nazionale, disputandosi per la prima volta a Napoli la finale di coppa. Le gare si preannunciano ancora più emozionanti in quanto, fra le quattro partecipanti, vantiamo la presenza di ben tre squadre campane. Invitiamo tutti a partecipare a questo importante evento sportivo ed a sostenere le squadre campane e la squadra di Napoli, prima nel campionato". (Ren)