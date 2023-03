Napoli: abusivismo a Ischia, due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad appena 111 giorni dalla frana che sconvolse l’isola d’Ischia (Napoli) si ritorna a parlare di abusivismo. I militari della stazione di Casamicciola hanno denunciato due persone nel Comune ischitano di Lacco Ameno dopo avere rilevato opere effettuate senza autorizzazioni in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. E' stato documentato il cambio di destinazione d’uso di una superficie di 400 mq e l’impermeabilizzazione di altri 180, con un getto di calcestruzzo. Il proprietario del terreno, 46enne del posto, è stato denunciato. Stesse opere e violazioni sono state contestate ad un 39enne incensurato di Lacco Ameno. In questo caso, inoltre, è stata rilevata la costruzione di una tettoia di 40mq. Anche qui nessuna autorizzazione e lavori realizzati in area vincolata. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. (Ren)