Energia: Mazzoncini (A2a) a “Nova”, Sud tornato centrale grazie a flussi da Algeria, Libia e Azerbaigian

- Il Sud è ridiventato centrale negli ultimi mesi perché il gas russo è stato sostituito con i flussi attraverso l’Adriatico e dalle forniture provenienti da Algeria, Libia e Azerbaigian. Lo ha detto l’amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine della prima giornata di lavori del Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli da "Quotidiano del Sud". Questo sviluppo ha ridato “centralità al Mezzogiorno” che tuttavia “era già importante per diventare un hub energetico per rinnovabili: in Italia il vento lo abbiamo solo al sud – dal Gargano in giù, Puglia, Campania, Basilicata e le isole – e il sole qui è in grande quantità”, ha detto l’Ad di A2a. “La soluzione privilegiata del Sud Italia è favorita dal fatto che è in grado di garantire la transizione energetica tramite flussi di gas, sia il futuro energetico rinnovabile tramite sole e vento”, ha aggiunto Mazzoncini.(Res)