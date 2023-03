Sanità: Iannone (Fd'I), Campania maglia nera anche per emigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati della Fondazione Gimbe parlano chiaro: anche per mobilità sanitaria interregionale la Campania è maglia nera". Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario Regionale del Partito in Campania. "La Regione di De Luca è quella che maggiormente vede i propri malati andarsi a curare in strutture di altre regioni con un costo di 222 milioni di euro - ha aggiunto - Insomma oltre al danno anche la beffa. La fuga dalle nostre strutture sanitarie dà il senso più pieno del fallimento di De Luca dopo sette anni di guida sua e del Pd. Aveva detto mai più ultimi quando ultimi non eravamo con l’Amministrazione di centrodestra; dopo oltre 7 anni siamo conclamati i peggiori in tutti gli indicatori”. (Ren)