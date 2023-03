Napoli: prosegue iniziativa "Quartiere Pulito 2023", oggi interventi in Municipalità 3 e 6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le attività dell'iniziativa "Quartiere Pulito 2023" a Napoli che interesserà, in questa prima fase, oltre 60 strade delle dieci Municipalità nelle quali sono stati avviati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti. Coinvolte oggi le Municipalità 3 e 6 con operazioni di pulizia al Corso Amedeo di Savoia e Corso San Giovanni. Lunedì 20 sarà la volta della Municipalità 4 con Corso Garibaldi (da piazza Carlo III° a Via Casanova) e Municipalità 8 con Via Santa Maria a Cubito. L'intervento è coordinato dall'assessore alla Salute e al Verde con delega alla vivibilità e all'igiene urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l'assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con Asia, Polizia Municipale e le Municipalità. Utilizzati da Asia mezzi satellite per la rimozione dei depositi di rifiuti, 2 spazzatrici e 2 lavastrade, oltre a camion gru per il sollevamento delle campane e mezzi per il lavaggio ad alta pressione dei cassonetti e dell'area sottostante le campane. Impegnate in strada 2 squadre da 10 persone per il diserbo e la pulizia tramite soffioni ad aria, rimozione rifiuti e lavaggio strade. (segue) (Ren)