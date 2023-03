Napoli: prosegue iniziativa "Quartiere Pulito 2023", oggi interventi in Municipalità 3 e 6 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono con ottimi risultati le operazioni di pulizia che abbiamo avviato in questi giorni, si tratta per ora di interventi straordinari – ha spiegato l'assessore Santagada – che non erano mai stati effettuati prima. Il nostro obiettivo è di metterli a regime a cadenza periodica secondo un calendario predeterminato non appena si realizzerà l'incremento delle risorse umane e dei mezzi impiegabili, sia da parte di Asia che della Polizia Locale". L'assessore alla Legalità Antonio De Iesu ha sottolineato: "In alcune aree si è reso necessario l'intervento del carro attrezzi che ha rimosso 28 auto parcheggiate nelle aree in cui era stato segnalato il divieto sosta. Anche se ci sarà qualche disagio per i residenti con la limitazione delle aree di sosta dalle 7 alle 12, durante gli interventi, è necessario poter contare sulla collaborazione di tutti i cittadini per migliorare concretamente la vivibilità del territorio". Nei primi 3 giorni sono in totale 95 le auto rimosse per permettere le operazioni di pulizia. (Ren)