Imprese: Donnarumma (Terna), in piano sviluppo 21 miliardi per accelerare transizione energetica (3)

- Di fondamentale importanza per rendere il Paese hub energetico del Mediterraneo, anche grazie alla sua posizione geografica, saranno poi “le interconnessioni: nel nuovo Piano di Sviluppo abbiamo previsto un investimento complessivo di circa 2 miliardi di euro. Una rete interconnessa contribuisce, infatti, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e garantisce maggiore resilienza all’intero sistema. Stiamo lavorando a un ponte energetico sottomarino tra la Sicilia e la Tunisia al raddoppio del collegamento dalla Puglia alla Grecia, e ad altri numerosi progetti di interconnessione”. In collusione, secondo Donnarumma, “abbiamo bisogno di un significativo programma di investimenti in infrastrutture di rete, rinnovabili e sistemi di accumulo per affrontare il percorso di transizione energetica e, nello specifico, per renderci indipendenti dal gas. Serve, pertanto, uno sforzo coordinato in termini di pianificazione, semplificazioni autorizzative e realizzazione”. (Rin)