Energia: Mazzoncini (A2A), è grande occasione per il Sud

- “La grande occasione del Sud è quella energetica” ma se il Mezzogiorno “diventa la centrale rinnovabile italiana, allora bisogna creare le condizioni per portare qui anche le industrie e si tratta di un progetto gigantesco”. Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, intervenendo in occasione di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli da Quotidiano del Sud. “Serve più consapevolezza da parte delle Regioni meridionali” che in ambito energetico “devono fare più rete fra loro, come avviene al Nord”, ha aggiunto. (Rin)