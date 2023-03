Sicurezza: Renzi, si inizi a fare sul serio, basta slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A destra si preoccupano di sicurezza a governi alterni. Fanno i duri con i rave party, ma quando arrivano cinquecento ultrà da Francoforte danno la colpa del disastro alla Germania. Premesso che io butterei fuori per cinque anni dalle coppe le società i cui tifosi si rendono protagonisti di queste incursioni vandaliche, premesso che io costringerei la società che fa danni a una città come Napoli a ripagare fino all’ultimo centesimo, non posso che notare come quando questi episodi accadevano sotto il mio governo, Salvini chiedeva le dimissioni mie e di Alfano. Oggi che al governo ci sono loro, Salvini chiede le dimissioni all’Uefa, alla Fifa, probabilmente anche alla Nato e alla Nasa". Lo afferma nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "In questo atteggiamento bifronte c’è tutto il doppiopesismo dei sovranisti al potere - prosegue l'ex premier -. Quando stanno all’opposizione fanno il pieno di like cavalcando qualsiasi problema, quando sono al governo fischiettano e parlano d’altro. Facile, no? Noi non chiediamo le dimissioni di Piantedosi per i fatti nelle stazioni o nelle città italiane, ma chiediamo finalmente che si inizi a fare sul serio. Basta slogan, per favore". (Rin)