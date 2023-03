Energia: Armani (Iren), Sud grande piattaforma di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud “è una grande piattaforma di crescita” per il settore energetico. Lo ha affermato Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato di Iren, intervenendo in occasione di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". “L’investimenti nelle infrastrutture energetiche sono volani di crescita anche per altri settori”, ha poi ricordato Armani, convinto che “l’infrastruttura principale che manca al Sud è la capacità di mettere a terra i progetti” e “consumare le risorse che ci vengono offerte”. Serve dunque “la capacità di realizzare investimenti”, ha concluso Armani. (Rin)