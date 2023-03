Imprese: Folgiero (Fincantieri) a "Nova", siamo in prima fila nello sviluppo dell'eolico offshore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro tema, ha spiegato Folgiero, è la tipologia di acciaio che si utilizzerà: “Se questi oggetti saranno realizzati con acciaio da carbone non ci sarà una grande decarbonizzazione, quindi questo nuovo mondo chiamerà una domanda di acciaio verde europeo. Fincantieri è la nautica dell’acciaio a livello italiano, europeo e mondiale” e “sta guardando dentro questo nuovo mondo perché questi oggetti non devono solo galleggiare ma tenere qualunque mare e con turbine in funzione”. “C’è tanto ingegno italiano, c’è tanto acciaio che deve essere verde e c’è tanta capacità di costruire acciaio. Possiamo immaginare che si possa costruire, quindi, un’altra Fincantieri con un baricentro nel Centro Sud”, ha detto l’amministratore delegato, spiegando che negli Stati Uniti, così come in Cina, la corsa all’eolico offshore sia già partita. “Quando gli Usa parlano di Inflation reduction act (Ira), affermano che ci sono settori come la transizione energetica che dovranno essere ‘by America’ e questo trend lo stiamo già testando: noi come Fincantieri negli Usa siamo fra i pochi – fra i non statunitensi – che accedono al procurement Usa” e “a dicembre abbiamo annunciato una nave che servirà a costruire parchi eolici offshore negli Usa, costruita per loro nei nostri cantieri statunitensi”. (Res)