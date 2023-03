© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Croazia-Slovenia: il ministro degli Esteri Antonio Tajani è oggi in visita a Zagabria e Lubiana dove ha in previsione diversi incontri istituzionali. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 19:30.- Kazakhstan: domenica le elezioni legislative, le prime con il nuovo sistema elettorale misto. Il voto completa un profondo processo di cambiamento promosso dal presidente Kassym-Jomart Tokayev. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 12.30.- Mediterraneo: a Napoli la prima giornata del Festival euromediterraneo dell'Economia. Servizio di copertura.- Governo: il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene al congresso della Cgil. Servizio di copertura.- Regione Lazio: il presidente Francesco Rocca incontra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Copertura evento, anche multimediale, e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Roma: domenica nella Capitale si svolge al mattino la Maratona e nel pomeriggio il derby di calcio tra As Roma e Ss Lazio, sono previste chiusure stradali e la massima attenzione sul fronte della sicurezza. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 16:30- Sahel: intervista a Natalina Cea, capo di Eubam Libia, "cooperazione regionale integrata è la chiave per combattere traffici illeciti". Lancio intorno alle ore 13.(Res)