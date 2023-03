Sud: Bianchi, ripartire da Mezzogiorno e Mediterraneo per costruire economia di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna ripartire dal Sud e dal Mediterraneo, dalle nostre capacità e competenze per costruire un’economia di pace. Lo ha detto Patrizio Bianchi, già ministro dell’Istruzione e presidente dell’Advisory board del Festival euromediterraneo dell’economia, a margine dell’evento a Napoli. “E’ un momento difficile non solo per l’energia. Abbiamo visto i crack bancari che ci sono stati negli Stati Uniti e le difficoltà europee. In questo momento bisogna tornare all’economia reale, quella del lavoro e delle persone”, ha detto Bianchi. “Il nostro Paese non è ancora stato capace di raccontarsi per quello che siamo effettivamente. Non siamo stati capaci di dimostrare che abbiamo una rete di università di grande livello, una rete di scuole tecniche di grande livello. Deve essere la base per una nuova alleanza nel Mezzogiorno e nel Mediterraneo. C’è bisogno di nuove classi dirigenti. Siamo in grado di garantire la struttura e le persone per questo passo in avanti”, ha continuato Bianchi. (Res)