Africa: Pistelli (Eni), contenuto che governo abbia evocato piano Mattei

- “Siamo contenti che il governo abbia evocato il Piano Mattei, che non è ancora un testo scritto ma l’esecutivo ha recepito quello che per Mattei era un metodo di lavoro”. Lo ha rimarcato Lapo Pistelli, direttore Public affairs di Eni, nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". Secondo lo stesso Pistelli “il nostro destino è quello dell’Africa” e dunque “abbiamo tre anni per far diventare le parole in progetti, investimenti, sviluppo, reti e posti di lavoro”. Il tutto partendo dal presupposto che “l’energia ci può arrivare da Ovest verso Est ma soprattutto da Sud verso Nord”. (Rin)